Paura e spavento in BMX alle Olimpiadi di Tokyo. L’americano Connor Fields, uno dei favoriti per la conquista della medaglia d’oro nella BMX, è stato portato via in barella dopo una brutta caduta in semifinale. L’atleta è stato trasporto in ospedale in ambulanza. L’incidente è avvenuto alla prima curva del percorso. Fields è caduto ed è stato travolto da altri due corridori. L’americano aveva vinto l’oro a Rio 2016.

I primi aggiornamenti parlano di condizioni stabili, di un Fields sveglio e in attesa di ulteriori esami.

Tokyo 2020 La BMX a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 14/06/2021 A 09:41

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Bmx

Tokyo 2020 Giacomo Fantoni sfiora la semifinale: Italia out nella BMX 21 ORE FA