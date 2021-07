Giacomo Fantoni sfiora di un solo posto l’accesso alla semifinale olimpica di Tokyo 2020 e dice addio ad un sogno che sarebbe stato davvero storico per il nostro Paese. Il trentenne veronese era partito molto bene classificandosi al terzo posto della prima manche dei quarti di finale in batteria 4 alle spalle dello svizzero David Graf e dell’americano Connor Fields, campione olimpico uscente.

Seconda tornata chiusa all’ultimo posto, ha cercato di riscattarsi nell’ultima sfida, chiusa però al quinto posto. Soltanto i primi quattro di ogni batteria avevano l’accesso ai quarti di finale di domani. Un gran peccato dunque per il veneto, che ha cercato in ogni modo di onorare sino all’ultimo istante la sua storica partecipazione olimpica in una disciplina dove l’Italia ha dato forfait per ben nove anni.

La batteria 4 di Fantoni ha visto prevalere proprio il campione olimpico di Rio 2016 Fields davanti allo svizzero Graf e la medaglia di bronzo di Rio 2016, il colombiano Carlos Ramirez. Nelle altre gare eliminatorie si sono registrati i primati in batteria 1 del francese Sylvain Andre, in batteria 2 dell’olandese Niek Kimmann e in tre di un altro transalpino, Joris Daudet. Quest’ultimo ha fatto registrare il miglior tempo di giornata in 39.911.

Domani, venerdì 30 luglio, l’Ariake Urban Sports Park di Tokyo ospiterà dalle ore 3.00 le rispettive semifinali, scaglionate in due batterie da otto atleti ciascuna sia per la gara maschile che per quella femminile. Alle ore 4.40 entreranno in scena i finalisti del giorno che si contenderanno i due podi olimpici.

