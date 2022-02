il fuoriclasse tedesco vuole ripetersi anche a Pechino 2022 e, come detto, dopo aver fatto sua la prima medaglia d'oro ha subito iniziato nel migliore dei modi il percorso anche nel bob 4. I festeggiamenti per la medaglia d'oro nel bob a 2 di ieri non hanno minimamente distratto Francesco Friedrich dal suo obiettivo della seconda doppietta consecutiva ai Giochi Olimpici. Dopo aver vinto entrambe le prove a PyeongChang 2018, infatti,e, come detto, dopo aver fatto sua la prima medaglia d'oro ha subito iniziato nel migliore dei modi il percorso anche nel bob 4.

Francesco Friedrich e Thorsten Margis. Credit Foto Getty Images

Questa mattina, infatti, sono andate in scena le prime due batterie di prove e la Germania, tanto per cambiare, ha fatto la voce grossa. Nella prima discesa Francesco Friedrich ha chiuso al comando con il tempo di 59.06, distanziando di soli 3 centesimi il connazionale Christoph Hafer, mentre chiude terzo a 21 il canadese Justin Kripps, dopo la delusione del bob a 2. Quarto tempo per l'ennesimo tedesco, Johannes Lochner, a 23, mentre è quinto il russo Maxim Andrianov a 28. Chiude in 17a posizione il nostro Patrick Baumgartner a 86 centesimi.

Nella seconda batteria, invece, è Christoph Hafer a realizzare il miglior crono in 59.34 con 13 centesimi proprio su Francesco Friedrich. Terzo Maxim Andrianov a 19, mentre è quarto il padrone di casa Chunjian Li a 26 a pari merito con Johannes Lochner. Sale in 16a posizione Patrick Baumgartner a 70 centesimi, dando importanti segnali di crescita.

Francesco Friedrich Credit Foto Getty Images

Il programma del bob a 4 continuerà nella giornata di domani con la terza batteria di prove alle ore 2.42 italiane (le 9.42 locali) quindi la quarta subito in successione. La quinta si disputerà nella giornata di venerdì 15 febbraio alle ore 2.42, con la sesta ed ultima a seguire. La gara vera e propria, invece, scatterà sabato 19 con la prima manche alle ore 2.30 e la seconda alle 4.05. La terza e la quarta prenderanno la scena domenica 20.

