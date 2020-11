Mike Tyson si sta preparando per il suo grande ritorno sul ring: sabato 28 novembre affronterà Roy Jones Jr. in un incontro di esibizione (8 round da 2 minuti ciascuno) a 15 anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul quadrato. Una delle grandi icone della boxe si rimetterà i guantoni per affrontare un avversario di assoluto rilievo, andrà in scena una contesa attesissima tra due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi. Lo statunitense è estremamente carico nonostante i 54 anni, sembra essere in ottima forma ed è pronto per fronteggiare un rivale di 51 anni.