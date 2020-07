Addio a Ennio Morricone, da De Laurentiis a Malagò: "Il più grande di sempre"

Si è spento nella notte a 91 anni il grande compositore, tifosissimo della Roma: aveva composto l'inno del Mondiale '78 e di Milano-Cortina 2026. Mattarella: "Artista geniale". Il ricordo del presidente del Napoli: "Se ne va un pezzo di cinema mondiale".

Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d'amore e di comunanza ideale

Così in un post sul suo profilo Twitter il produttore cinematogfrafico e presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto rendere omaggio al maestro e direttore di orchestra Ennio Morricone, scomparso oggi all'età di 91 anni. "La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata, gli ha permesso di supportare piccoli e grandissimi film profondendogli un'anima unica che li ha resi indimenticabili e perfetti. Un abbraccio sentito alla moglie Maria e al figlio Andrea che ha tutte le qualità di musicista per continuare l'opera del padre. Un forte abbraccio anche agli altri figli Giovanni, Marco e Alessandra", ha concluso.

Serie A De Laurentiis: "L'omicidio Floyd è oltre la violenza. Il razzismo è inaccettabile, bisogna reagire" 02/06/2020 A 19:55

Morricone, che era nato nella Capitale il 18 novembre 1928, era un appassionato di calcio e grandissimo tifoso della Roma. Aveva composto l'inno del Mondiale 1978 e - con Mogol - quello di Milano-Cortina 2026. In un'intervista di qualche anno fa ricordava le volte in cui andava allo stadio in compagnia di Sergio Leone.

Da Malagò a Conte: "Il più grande di sempre"

"Ciao Ennio! Grazie per ogni tua nota, per la tua amicizia. Ci hai reso fieri di essere italiani. Per me il più grande di sempre". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha voluto ricordare Morricone. Tantissimi i messaggi del mondo politico e artistico. Questo l'omaggio a Morricone del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell'Italia nel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter, in ricordo del compositore scomparso, ha scritto: "Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema".

Play Icon WATCH Milano-Cortina 2026: il momento dell'annuncio e la festa tutta italiana 00:01:24

Serie A Napoli, ripresi gli allenamenti: niente passaggi e recupero autonomo del pallone 10/05/2020 A 11:07