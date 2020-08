Il difensore olandese si è accasciato portandosi una mano all'altezza del cuore nei minuti finali dell'amichevole disputata dai Lancieri contro la formazione tedesca. Il giocatore, che già nei mesi scorsi aveva accusato problemi cardiaci, è comunque uscito dal campo sulle sue gambe. Ten Hag: "Il suo defibrillatore si è spento, adesso Daley sta bene".

Momenti di apprensione per Daley Blind. Il 30enne difensore olandese dell'Ajax, nei minuti finali dell'amichevole disputata dai Lancieri contro l'Hertha Berlino alla Johan Cruijff Arena, si è accasciato al suolo portandosi la mano al petto all'altezza del cuore durante un'azione d'attacco della formazione tedesca. Blind, soccorso tempestivamente dallo staff medico, si è rialzato da solo e ha abbandonato il terreno di gioco sulle proprie gambe.

Calcio Si è spento Wim Suurbier, leggendario terzino dell'Ajax e dell'Olanda del calcio totale 13/07/2020 A 07:56

Il precedente dello scorso dicembre

A fine partita è stato il tecnico dell'Ajax, Erik Ten Hag, a ricostruire l'episodio: secondo l'allenatore della squadra olandese, il defibrillatore sottocutaneo dell'olandese si sarebbe spento per cause da accertare. Blind, in ogni caso, ora sta bene. Il giocatore aveva accusato problemi cardiaci anche lo scorso dicembre durante il match di Champions League contro il Valencia: gli era stata diagnosticata un'infiammazione al muscolo cardiaco a seguito della quale si era dovuto sottoporre all'inserimento del defibrillatore.

Play Icon WATCH La protesta di Ajax e Heracles contro il razzismo, squadre ferme dopo il calcio d'inizio 00:01:07

Eredivisie Ufficiale, congelata la stagione di Eredivisie in Olanda: niente titolo all'Ajax! 24/04/2020 A 15:54

Play Icon