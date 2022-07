Amichevoli

Da 0-2 a 2-2, come contro il Monaco un paio di settimane fa. Ancora una volta l'Inter non vince, ma se non altro evita la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in casa del Lens. A Cesena servono Romelu Lukaku e Nicolò Barella per rimontare l'iniziale doppio vantaggio dell'OL, firmato da Lacazette alla mezz'ora e da Cherki poco dopo l'intervallo. Risultato complessivamente giusto, perché i nerazzurri hanno parecchie occasioni per far male, ma i francesi colpiscono tre pali, uno dei quali all'interno dell'azione del momentaneo raddoppio. Bene Dimarco, autore di più di un ottimo cross. Così così in certe situazioni la difesa, così come Dumfries. E sempre più in palla la coppia Lukaku-Lautaro, protagonista in entrambe le reti interiste. La squadra di Simone Inzaghi tornerà ora in campo tra una settimana, sabato 6 agosto, contro il Villarreal. E poi sarà tempo di pensare al campionato.