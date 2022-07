Comincia con un successo il Soccer Champions Tour 2022 per la Juventus. I bianconeri di Max Allegri superano infatti 2-0 il Chivas (Deportivo Guadalajara) con un gol per tempo, al termine di un'amichevole che fornisce poche indicazioni sullo stato di forma di tanti giocatori. Al 10' Marco Da Graca sblocca la sfida con un tap-in dopo il colpo di testa (su angolo di Angel Di Maria) con cui Federico Gatti aveva impensierito il portiere avversario. All'80' il raddoppio firmato da Mattia Compagnon, abile a rientrare sul destro e fulminare Miguel Jimenez sul primo palo.

Non si è vista grande qualità nel fraseggio della Juventus, anche secome sempre per qualità nell'uno contro uno eper qualsiasi compagno. Buoni 45', a testa, per Gleison Bremer - entrato nella ripresa - e, quest'ultimo un po' impreciso in alcuni controlli ma sempre prezioso per la manovra bianconera.il migliore per il Chivas: sue quasi tutte le iniziative che impensieriscono primae, dal 2° tempo,. Si fa apprezzare laall'Allegiant Stadium di Las Vegas: sarà ilper la stagione 2022-23, dall'effetto molto scenografico.