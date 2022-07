Primo test di rilievo per il Napoli impegnato nella prima fase di ritiro a Dimaro. 4-1 al Perugia e segnali positivi da parte della banda di Spalletti. Vantaggio immediato con una perla del georgiano Kvaratskhelia che chiude l'uno due spettacolare con Osimhen. Raddoppio in mischia di Anguissa prima dell'intervallo. Nel secondo tempo i partenopei cambiano l'undici in campo e a brillare è subito Politano che firma la rete del tris preceduta dal momentaneo 2-1 di Melchiorri. Nel finale Petagna si procura e trasforma il rigore del poker.

Ad

Il Napoli chiude la parentesi trentina con il sorriso. Kvaratskhelia, ancora non al top dal lato fisico, mostra i primi lampi di talento. Prestazioni convincenti di Lozano e Politano. Ora il rientro a Castel Volturno a cui seguirà la seconda parte di ritiro a Castel di Sangro.

Calciomercato Pau Torres-Juve: clausola da 65 milioni, ma a 45 si tratta IERI A 08:11

Il Tabellino

NAPOLI-PERUGIA 4-1

NAPOLI 1°Tempo (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

NAPOLI 2°Tempo: Contini; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Politano, Petagna, Ounas.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulkic; Casasola, Iannoni, Onishchenko, Kouan, Angori; Dembélé, Melchiorri. Allenatore: Castori.

GOL: 5' Kvaratskhelia, 36' Anguissa, 48' Melchiorri, 53' Politano, 92' Petagna (R.)

Bagno di folla per il Napoli: Osimhen e Lobotka firmano autografi

Calciomercato Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea: ora è ufficiale IERI A 06:03