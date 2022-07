Prende vita la nuova Juventus: nella mattinata di domenica ecco la prima sgambata alla Continassa: contro il Pinerolo, neo promosso in Serie D, sono andati a rete Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot.

Il comunicato della Juventus

"Si chiude una settimana intensa per la Juventus, proiettata verso i prossimi impegni, che anticiperanno la prima gara ufficiale fissata per il 15 agosto alle 20:45 quando all’Allianz Stadium arriverà il Sassuolo. Bianconeri oggi in campo al mattino per un allenamento congiunto con il Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza. Nel test sono andati in gol Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot. Domani comincia la settimana che conduce alla prima amichevole stagionale contro il Club Deportivo Guadalajara. Appuntamento al pomeriggio"

Tournée in vista

Da lunedì si fa sul serio: la preparazione della Juve entrerà nel vivo con l’ultima settimana di ritiro prima della partenza per gli Stati Uniti, dove i bianconeri disputeranno tre amichevoli tra il 23 e il 30 luglio. Il primo test si terrà a Las Vegas contro i messicani del Chivas Guadalajara, poi sfide di lusso contro il Barcellona a Dallas e il Real Madrid a Pasadena. L’estate della Juve e la marcia di avvicinamento verso il debutto in campionato, la sera di Ferragosto in casa contro il Sassuolo, proseguirà il 4 agosto con la consueta festa in famiglia a Villar Perosa contro la Primavera, allenata quest’anno da Paolo Montero, e poi con l’ultima amichevole contro l’Atletico Madrid, il 7 agosto a Tel Aviv.

