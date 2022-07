Finisce con una goleada la terza amichevole pre-campionato del Milan. A Klagenfurt i rossoneri di Stefano Pioli reagiscono alla battuta d'arresto della scorsa settimana contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi e giocano una partita seria, intensa, rifilando una goleada agli austriaci del Wolfsberger , sostanzialmente mai in partita. Il Diavolo fa valere la sua superiorità tecnica fin dalle prime battute ma impiega ben 39 minuti per sbloccare il risultato grazie a una magia di Leao. Rebic a stretto giro di posta firma il raddoppio, poi nella ripresa la partita si trasforma in una sorta di tiro al bersaglio verso la porta difesa da Gutlbauer: vanno a segno anche Messias, Adli (al suo primo centro in maglia rossonera e senza dubbio uno dei più brillanti) e Gabbia (capitano dopo l'uscita dal campo di Calabria) per il definitivo 5-0. Il Milan tornerà in campo domenica 31 luglio alle ore 18 per la quarta amichevole estiva: di fronte, al Velodrome, ci sarà il Marsiglia, avversario decisamente più duro rispetto al modesto Wolfsberger.