39' - ANCORA GIROUD! Riceve in area da Rebic, tenta di servire il compagno ma si ritrova di nuovo il pallone tra i piedi e allora spara col sinistro: Schwäbe respinge!

36' - GOOOOL! 0-2 MILAN! ANCORA GIROUD! Ripartenza di Brahim Diaz, che allarga per il francese: controllo, sinistro a giro deviato da Chabot e palla che si infila sotto l'incrocio!

34' - Altro bel cross da sinistra di Kainz: Gabbia è attento, anticipa anche Tatarusanu e di testa si rifugia in angolo.

31' - Meno di un quarto d'ora all'intervallo: Milan sempre in vantaggio grazie alla perla realizzata da Giroud poco dopo il quarto d'ora.

28' - C'è un cambio obbligato nel Colonia: qualche problema per Ljubicic, che deve far spazio a Schindler.

25' - TATARUSANU! Kainz si vede arrivare il pallone sul secondo palo e calcia, ma il portiere del Milan respinge con un gran riflesso!

24' - Si riparte!

22' - Breve cooling break a Colonia.

19' - PROVA ANCHE MESSIAS! Brahim allarga per il brasiliano, che si accentra e calcia col sinistro: blocca Schwäbe!

16' - GOOOOOL! 0-1 MILAN! GIROUD! Azione del Milan semplicemente stupenda: Messias imbuca centralmente per Rebic, da questi di tacco per Giroud, che con uno scavetto elude l'intervento del portiere Schwäbe e a porta vuota mette dentro!

Olivier Giroud, Colonia-Milan, Amichevole, Imago Credit Foto Imago

14' - Dalla parte opposta risponde Brahim Diaz, che in area si porta la palla sul sinistro, calcia a giro ma sbaglia completamente la mira.

13' - HUBERS! Si avventa di testa sull'angolo successivo, ma di testa incorna sopra la traversa da un metro!

13' - COLONIA PERICOLOSO! Centro da sinistra di Pedersen, Modeste tenta di girarsi da pochi passi ma il suo tentativo viene contratto in corner!

10' - Florenzi va al cross dalla destra, rimpallato da Schmitz: pallone in fallo laterale. Poteva essere una palla gol interessante per il Milan.

7' - Ritmi alti in questo avvio di partita. Il Colonia punta sull'intensità, ma il Milan c'è.

4' - Risponde il Colonia con un'azione sulla sinistra e un tentativo sottomisura di Modeste, anticipato in angolo da Tatarusanu!

3' - PRIMO TIRO DI GIROUD! Gran botta da fuori con il sinistro e palla che termina non lontana dal primo palo!

1' - PARTITI! Inizia Colonia Milan. Primo pallone giocato dai rossoneri.

Ore 18.59 - Squadre in campo! Arbitra lo scozzese Mike Adamson.

Ore 18.52 - L'amichevole di Colonia, valida per la Telekom Cup, avrà in ogni caso una vincitrice: in caso di parità al 90', le due squadre andranno infatti ai calci di rigore.

Ore 18.50 - Il Colonia ha chiuso al settimo posto la scorsa edizione della Bundesliga: tra poche settimane inizierà dunque il proprio percorso in Conference League partendo dal playoff.

Ore 18.47 - Esordio stagionale per Olivier Giroud, che non era sceso in campo contro la Lemine Almenno. Confermato Rebic, mentre parte dalla panchina Adli. In mezzo alla difesa si rivede Kalulu, pure lui al debutto.

Ore 18.43 - Le formazioni ufficiali

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Chabot, Hübers, Pedersen; Skhiri, Ljubicic; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste. All. Baumgart

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebic; Giroud. All. Pioli

Ore 18.39 - Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Silvestri all'amichevole tra COLONIA e MILAN, primo impegno di un certo rilievo dei rossoneri campioni d'Italia dopo l'allenamento congiunto con la Lemine Almenno. Si gioca al RheinEnergieStadion di Colonia, con calcio d'inizio alle 19.

