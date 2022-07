Amichevoli

Sempre Olivier Giroud. Colonia come Reggio Emilia, i tedeschi come il Sassuolo. Contesti diversissimi tra loro, con un minimo comun denominatore: la prestazione da protagonista del centravanti francese, che in meno di un tempo timbra la doppietta che sigilla il 2-1 con cui gli uomini di Pioli si aggiudicano la Telekom Cup . Spettacolare l'azione che porta al vantaggio del francese: tacco di Rebic, Giroud elude con un tocco sotto l'intervento del portiere di casa e appoggia in rete con la porta sguarnita. Bello anche il raddoppio, un sinistro a giro che - deviato dall'ex doriano e spezzino Chabot - si infila sotto l'incrocio. In generale, nonostante le ovvie problematiche di una preparazione appena iniziata, è un buon Milan. I campioni d'Italia mostrano discrete trame di gioco nel primo tempo e nella ripresa controllano abbastanza agevolmente i flebili tentativi di rimonta del Colonia. Fino a quando, a tre minuti dalla fine e con una difesa piena di giovani, i rossoneri si fanno sorprendere da Dietz. Ma il risultato non cambia più. Prossimo impegno tra una settimana: sabato prossimo saranno gli ungheresi dello Zalaegerszegi a testare le gambe di Giroud e compagnia.