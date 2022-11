Il 3-4-3? Non è andato benissimo perché abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti e siamo stati lunghi concedendo tanti spazi da attaccare". Roberto Mancini boccia di fatto il nuovo modulo dopo Peccato avere chiuso con una sconfitta. Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e dovevamo segnare, poi loro ci hanno aggredito e ci hanno fatto fare molti errori tecnici. Ci sono giocatori che vengono da un periodo in cui non hanno giocato". Secondo Mancini l'Italia di Vienna è stata a due facce: "Nel primo tempo abbiamo sicuramente sofferto un po', poi siamo andati bene e ci è mancato solo il gol. Nel secondo tempo invece ho visto un'ottima squadra, non abbiamo fatto gol solo per sfortuna e perché siamo stati poco precisi". ". Roberto Mancini boccia di fatto il nuovo modulo dopo la sconfitta per 2-0 dell'Italia in amichevole a Vienna contro l'Austria . Ai microfoni Rai il commissario tecnico della Nazionale azzurra non nasconde la delusione per il risultato: "". Secondo Mancini l'Italia di Vienna è stata a due facce: "".

Ai microfoni Rai ha parlato anche Leonardo Bonucci: "Non eravamo quelli di sempre soprattutto nella prima parte del primo tempo, quando abbiamo sbagliato tanto permettendo all'Austria di creare occasioni. Non siamo stati abbastanza cattivi alla prima occasione avuta. Queste partite ci servono per crescere e imparare. Abbiamo visto tanti talenti pronti a prendersi la scena internazionale. Ci sarà tempo per migliorare, c'è da lavorarci e capire se questa strada potrà essere quella giusta. Il Mondiale mancato? Ovvio che ci sia grande delusione e amarezza. Qualcuno di noi ha guardato la gara d'esordio ed è una ferita aperta".

"Non ci sono alibi, ma un po' ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale, è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima". Questa l'analisi di Gianluigi Donnarumma alla Rai: "Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e lo faremo perché siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. La punizione di Alaba? Mi aspettavo quel tipo di tiro perché so che calcia in quel modo da lontano. É stato un tiro strano, ha fatto un gol incredibile. Sicuramente però non posso prendere gol da lì sul mio palo, lo analizzerò meglio per capire dove ho sbagliato".

