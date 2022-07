Il re gioca domenica”. Aveva annunciato così il rientro Cristiano Ronaldo, dopo un’estate da separato in casa al Manchester United. No alla tournée estiva con la squadra, la ricerca ossessiva – da parte del suo entourage – di un posto al sole tra le big d’Europa per cercare la Champions League. Ricerca fallita, fin qui.

Il re gioca domenica” ed effettivamente ha giocato. Partito titolare nell’ultima amichevole del ManU, a Old Trafford, contro il Rayo Vallecano. In uno stadio che ha accolto lo United e soprattutto ten Hag nella miglior maniera possibile, Ronaldo è partito nell’undici iniziale nonostante tutte le vicissitudini della settimana, tra queste l’incontro in società per chiarire le idee sul suo futuro.

Sostituito però dal tecnico olandese dopo 45 minuti, Ronaldo ha lasciato lo stadio senza attendere il termine della partita o il resto della squadra. E’ stato immortalato ovviamente da alcuni tifosi, aprendo una sorta di dibattito sui social. Tra chi non dà troppo peso al gesto “cosa avrebbe dovuto fare” e chi sottolinea come questa sia stata una mossa irrispettosa nei confronti del tecnico e dei compagni di squadre. Qualcuno è ancor più drastico: “meglio che se ne vada, prima si risolve questa situazione meglio è per tutti”.

Un mal di pancia, o meglio, un atteggiamento di fondo, molto simile a quello visto alla Juventus nella scorsa stagione , quando non contento di rimanere in bianconero Ronaldo arrivò fino all’ultimo minuto in attesa di una chiamata da qualche parte; arrivò da Manchester e il resto è storia. Un anno dopo però, il clima, intorno a CR7, è cambiato persino a Old Trafford e adesso non tutti sono felici del suo atteggiamento. Un mese alla fine del mercato. Vediamo cosa ne verrà fuori soprattutto a partire da sabato prossimo, quando inizierà la Premier e ten Hag sarà chiamato a fare le sue scelte.

