Ci sono cose che nessuno vorrebbe mai sapere, come la scomparsa di qualcuno di caro o una brutta notizia tanto forte che potrebbe destabilizzare il nostro presente e futuro: è quanto successo a, ex Ct dell'Argentina campione del mondo a Messico '86, che sta soffrendo di una(sindrome di) ed i medici hanno preferito nascondergli la, avvenuta circa un anno e mezzo fa, per non causare un trauma che potrebbe essere troppo forte. Bilardo e Maradona erano infatti molto amici.