In pochi giorni, due emozioni contrapposte. Il Boca Juniors, dopo la sanguinosa eliminazione (3-0) in semifinale di Libertadores contro il Santos, vince la coppa di Lega argentina e dimentica la batosta subita dai brasiliani. Batte il Banfield, in una finale tanto tirata quanto drammatica, ai calci di rigore. Per gli Xeneizes è il 70° trofeo e il 48° titolo nazionale. Il primo dopo la scomparsa di Diego Maradona, a cui è stata intitolata la coppa chiamata "CopaDiegoMaradona".

Alla fine di 120 minuti tutt'altro che spettacolari, giocati allo stadio Bicentenario di San Juan, ha trionfato chi ha sbagliato di meno. Il vantaggio xeneize è arrivato al 64’. Cordona, dal limite dell'area, è rientrato sul destro, ha resistito alla carica di un difensore e ha spedito un siluro sotto la traversa. Quando tutto sembrava fatto ecco il pareggio, beffardo, firmato da Lollo praticamente all'ultimo minuto di recupero. Da lì in poi, la lunga agonia verso i rigori che il Boca ha saputo raggiungere nonostante l'inferiorità numerica (espulso Mas all’87’ per doppia ammonizione). Dagli undici metri, zero errori. Tevez, Villa, Salvio, Izquierdoz e Buffarini tutti in gol. Mentre per i biancoverdi della periferia di Buenos Aires è stato fatale l'errore di Rodriguez.