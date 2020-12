L'allenatore rivelatosi a 29 anni con l'Hoffenheim, ha espresso concetti interessanti in una sua recente intervista alla Bild: "Ho ricevuto tante lodi in questi anni, ma la verità è che non sono ancora nessuno come allenatore e il mio obiettivo è diventare il migliore. Per essere ricordato nel grande calcio occorre vincere qualcosa e, al momento, in bacheca ho solo un successo con l'Hoffenheim under 19. Devo lavorare molto, in questo senso. Con chi mi piacerebbe lavorare in futuro? Beh, sarebbe particolarmente interessante allenare CR7. Gli esterni credono che pensi solo a pubblicare belle foto su Instagram, in realtà è tutto il contrario. Khedira mi ha parlato molto dei suoi allenamenti durissimi, sovrumani. Primo ad arrivare, ultimo ad andarsene, il tutto unito a una grande generosità. Un mix perfetto".