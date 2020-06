La squadra di Herrlich conquista 3 punti pesantissimi e si porta a +7 sul terzultimo posto: a decidere il match è una zampata di Niederlechner dopo 44 secondi. Il Mainz non riesce a dare continuità al successo di settimana scorsa a Francoforte e rimane quartultimo a +3 sulla coppia Fortuna Dusseldorf-Werder Brema.

Ribattezzata la sfida della paura o - se preferite - lo spareggio salvezza, il match della Opel Arena tra Mainz e Augsburg sorride agli ospiti che grazie a un gol lampo di Niederlechner vedono la salvezza più vicina. Altra giornata da dimenticare tra le mura amiche per il Mainz, che incassa la decima sconfitta stagionale in casa in Bundesliga. E mercoledì la squadra allenata da Baierlorzer è attesa dalla trasferta sul campo del Borussia Dortmund.

Il momento social del match

Bundesliga La Bundesliga in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 20 ORE

Il tabellino

MAINZ-AUGSBURG 0-1

MAINZ (4-2-3-1): Muller; Mwene (46' Baku), St. Juste, Niakhaté, Brosinski; Barreiro (65' Boetius), Latza (76' Edimilson Fernandes); Oztunali (76' Szalai), Quaison, Awoniyi (23' Onisiwo); Mateta. All.: Beierlorzer.

AUGSBURG (4-2-3-1): Luthe; Framberger (70' Jedvaj), Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Gruezo (78' Oxford); Sarenren-Bazee (64' Hahn), Richter (62' Finnbogason), Vargas; Niederlechner (71' Lowen). All.: Herrlich.

ARBITRO: Marco Fritz di Korb.

GOL: 1' Niederlechner (A).

ASSIST: Gruezo (A, 0-1).

AMMONITI: Barreiro, Edimilson Fernandes (M), Uduokhai, Gruezo, Sarenren-Bazee, Framberger (A).

NOTE - Recupero 6'+4'.

La cronaca in 7 momenti chiave

1' GOOOOL DELL'AUSBURG! NIEDERLECHNER! Si sblocca subito il risultato alla Opel Arena. Niederlechner si avventa su una palla morbida di Gruezo e in piena area beffa Muller con un destro al volo, pallone che rimbalza e scavalca il portiere del Mainz. Assist di Gruezo.

31' AUGSBURG VICINO AL 2-0! Grande giocata di Vargas che, innescato da Richter, può calciare da ottima posizione ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta: il suo destro rasoterra è strozzato e termina a lato.

39' CHE OCCASIONE PER IL MAINZ! Quaison in verticale per Mateta che si inserisce coi tempi giusti, evita Luthe in uscita con un secco dribbling e calcia col sinistro. Troppo debole la sua conclusione, sulla linea Max riesce a spazzare. 43' ONISIWO! Destro a giro su servizio di Oztunali. Bravissimo Luthe a chiudere lo specchio con i piedi.

49' pt. MAINZ A UN PASSO DALL'1-1! Corner dalla destra di Brosinski, Mateta salta più in alto di tutti e incorna a rete: grande riflesso di Luthe che alza sopra la traversa.

53' OZTUNALI! Entra in area dalla destra, si accentra e calcia con il sinistro dopo avere messo a sedere Max con una finta: pallone che viene respinto dal corpo di Uduokhai che si immola.

61' VARGAS SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Bazee va via sulla destra tutto solo, alza la testa e vede liberissimo a centro area Vargas che calcia di prima intenzione col destro ma non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione.

63' HAHN SI MANGIA IL 2-0! Primo pallone per lui, tutto solo davanti a Muller: conclusione debole rasoterra, errore incomprensibile!

Bundesliga Bundesliga, la 31a giornata in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e news DA 20 ORE