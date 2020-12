Un gesto, una follia. In tempi di covid poi... Marcus Thuram ha sputato in faccia a Posch durante il match di campionato di Bundesliga tra il suo Borussia Mönchengladbach e l'Hoffenheim che poi ha vinto in trasferta, sfruttando la superiorità numerica dopo il rosso a Thuram. Ora si attende solo la comunicazione della squalifica per il francese che rischia dalle quattro giornate ai sei mesi di sospensione per il deprecabile gesto mostrato in campo. Ufficialità che arriverà lunedì 21 dicembre, visto che da martedì si disputerà già il 2° turno di Coppa di Germania, con il classe '97 che sconterà subito la prima giornata di squalifica (in questo caso la squalifica varrà sia per Bundesliga che per DFB Pokal).