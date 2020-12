Il tutto perché? Thuram aveva provato a dribblare Posch, non c'è riuscito ed è finito pure per terra. Qualche parolina di Posch che lo accusato di simulazione e così lo sputo come “risposta”. L'arbitro, il sig. Frank Willenborg, ha visto tutto e ha inflitto la pena massima, espellendo il francese. In 10 contro 11, il Mönchengladbach ha poi perso in casa per 2-1. Ora sarà decisivo quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto, ma sarà molto probabile una maxi squalifica per Marcus Thuram.