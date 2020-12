Squalifica, multa e ora anche il rimprovero paterno. Il condannabile gesto di Marcus Thuram ha portato a una serie di pesanti e preventivabili conseguenze. L'ultima arriva dal padre Lilian, che in un'intervista concessa a RCI Guadeloupe, si è espresso così nei riguardi del figlio. "Mentre guardavo la partita sono rimasto scioccato, mi sono chiesto se fosse davvero mio figlio. In seguito ho avuto la sua spiegazione, ossia che era arrabbiato e senza farlo a posta è partita la saliva. Marcus vuole che la gente sappia che non era intenzionale, sa che questo gesto non dovrebbe esistere su un campo di calcio”.