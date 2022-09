Il Bayern Monaco riparte e lo fa alla sua maniera: dando spettacolo e trovando gol a raffica. Quantomeno nel primo tempo, con la ripresa in cui si gioca con l'intensità di un'amichevole estiva. I bavaresi vincono 4-0 contro il Bayer Leverkusen all'Allianz Arena e interrompono una striscia di quattro partite consecutive senza vittorie in campionato: Sané, Musiala e Mané archiviano la pratica già prima dell'intervallo, Muller trova il gol nel finale su goffo scivolone di Hradecky. Mesaggio chiaro alle avversarie in Bundes: il Bayern, forse, è tornato. La formazione di Nagelsmann si porta a 15 punti in classifica, il Leverkusen prosegue nella sua lunga crisi: solo cinque punti fino a questo momento.

Classifiche e risultati

Ad

Bundesliga Bayern a picco nel derby bavarese: vince l'Augsburg con Berisha 17/09/2022 ALLE 13:30

Bayern Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 4-0 (primo tempo 3-0)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano (82' Mazraoui), de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer (65' Goretzka); Musiala (81' Gravenberch), Muller, Sané (74' Choupo-Moting); Mané (65' Gnabry). All. Nagelsmann.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker (46' Hincapié); Andrich, Demirbay; Hudson-Odoi (61' Adli), Frimpong (46' Aranguiz), Diaby (75' Hlozek); Schick (60' Azmoun). All.

Gol: 3' Sané (BM), 17' Musiala (BM), 39' Mané (BM), 84' Muller (BM)

La cronaca in 8 momenti chiave

3' GOL DI SANE - Padroni di casa subito in vantaggio! Musiala va via sulla destra e mette in mezzo un pallone basso, l'ex City controlla e calcia: deviazione di Kossounou e pallone in rete.

17' GOL DI MUSIALA - Raddoppio dei padroni di casa, ma imprecisione di Hradecky: destro rasoterra da posizione defilata sul primo palo, il portiere non riesce a opporsi.

38' BELLA CONCLUSIONE DI ANDRICH - Gran destro a giro da fuori, pallone non lontano dall'incrocio dei pali.

39' GOL DI MANE - I bavaresi dilagano: l'ex Liverpool si trova da solo al limite dell'area dopo una palla recuperata dai padroni di casa sulla trequarti, imprendibile il sinistro con leggera deviazione.

55' HRADECKY SU MANE - Conclusione quasi a botta sicura all'altezza del dischetto, ottimo intervento del portiere. Che poi replica anche su De Ligt, che calcia benissimo da fuori.

57' ANNULLATO IL GOL DI MANE - Resta a terra Kossounou nell'area del Bayer, l'azione prosegue e l'ex Liverpool segna. Duro colpo alla nuca subito da Kossounou dopo scontro con De Ligt, il gioco era da fermare. L'arbitro rimedia annullando la rete con la Var.

65' NEUER SU ADLI - Contropiede del Leverkusen, pallone dalla destra e conclusione di prima da pochi passi: il portiere fa muro.

84' GOL DI MULLER - Altro errore colossale di Hradecky, che scivola e spalanca la porta al tedesco: tutto troppo facile.

Il momento social

Il migliore. MUSIALA - Talento enorme, anche oggi lo mette in mostra tutto: nella festa del Bayern, è quello che spicca.

Il peggiore. HRADECKY - Il portiere del Leverkusen non riesce a uscire dal tunnel: altra prestazione ampiamente insufficiente.

"Stop It, Putin": il forte messaggio prima di Eintracht-Bayern Monaco

Champions League Bayern-Barça 2-0, le pagelle: incubo Lewa, spettacolo Musiala 13/09/2022 ALLE 21:52