Non era facile dimenticare il tracollo infrasettimanale patito in Coppa di Germania, ma il Bayern Monaco riparte a suon di gol contro l'Union Berlino. Nel primo tempo succede di tutto. Bayern in vantaggio con Lewandowski dal dischetto: fallo di mano su un tiro dal limite di Sané. Poco dopo il polacco fa bis su punizione dal limite con un destro a giro sul palo del portiere Luthe. Proprio quest'ultimo si supera su Sanè dopo la mezz'ora, ma un minuto dopo l'ex City trova il 3-0 con un tocco sottomisura. Sembra finita e invece l'Union si riprende e trova il gol della speranza prima dell'intervallo con Giesselmann che sorprende sul primo palo Neuer. Nell'azione successiva arriva addirittura il 2-3, ma l'autore del gol Awoniyi è in posizione di fuorigioco. Berlinesi vivi anche nel secondo tempo e il gol sembra nell'area, ma ci pensa Coman a rompere il momento migliore dei padroni di casa con un gol di grande classe. Ryerson rimette in partita nuovamente i suoi prima del 70', nel finale Muller sfrutta una ripartenza di Upamecano per fare 5-2. Bavaresi ancora troppo permissivi in difesa, ma quello che era più importante era il riscatto dopo il 5-0 di Moenchengladbach.

Doppio Lewandowski a Berlino Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

DFB-Pokal Bayern, clamoroso flop in coppa di Germania: 5-0 del Gladbach 27/10/2021 A 21:40

UNION BERLINO-BAYERN MONACO 2-5

UNION BERLINO (3-5-2): Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Trimmel (63'Ryerson), Haraguchi (75' Mohwald), Khedira, Promel (63'Teuchert), Giesselmann; Becker (75'Voglsammer), Awoniyi (64'Behrens).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic (68'Pavard), Sule, Hernandez (68'Upamecano), Davies; Kimmich, Tolisso (68'Sabitzer); Coman (80'Gnabry), Muller, Sané (62'Musiala); Lewandowski.

GOL: 15' Lewandowski (R.), 23' Lewandowski, 35' Sané, 43' Giesselmann, 61' Coman, 64' Ryerson, 79' Muller

ASSIST: Haraguchi, Behrens, Upamecano

La cronaca in 11 momenti chiave

14'-RIGORE PER IL BAYERN! Fallo di mano su tiro di SANE. C'è anche il giallo per JAECKEL.

15'-LEWANDOWSKI TRASFORMA! 1-0 BAYERN. Rigore perfetto, portiere spiazzato.

23'-LEWANDOWSKI!! 2-0 SU PUNIZIONE! Schema per la battuta con doppio tocco prima della conclusione a giro del polacco che fulmina LUTHE sul suo palo.

31'-SANE DIVORA IL TRIS! Contropiede gestito da KIMMICH che libera davanti al portiere Sanè: tiro stranamente fuori sul primo palo.

34'-PARATONA DI LUTHE! Chiude in uscita disperata su SANE servito in maniera incredibile da LEWANDOWSKI con un tocco spalle alla porta.

35'-QUESTA VOLTA SANE NON SBAGLIA! Alla terza occasione consecutiva fa 3-0! Cross dalla destra di COMAN, taglio di MULLER sul primo palo che in spaccata tocca palla trovando l'intervento di Luthe. Palla che finisce a Sanè che da due passi deve solo appoggiare in gol.

43'-GOLL DELL'UNION!! 1-3! GIESSELMAN! Cross dalla destra e conclusione al volo all'altezza del secondo palo su cui NEUER non è certo perfetto. Palla che tocca il primo palo e finisce in rete.

44'-UNION CHE AVEVA TROVATO SUBITO IL 2-3! AWONIYI aveva messo in rete davanti al portiere, ma era tutto fermo per fuorigioco.

61'-GOLAZO DI COMAN! 4-1! Punta il difensore poi si allarga il pallone sul destro e da posizione decentrata spara un fulmine sotto la traversa.

64'-2-4 UNION! RYERSON! Strappata di BEHRENS sulla sinistra, assist da fondo campo per l'inserimento centrale di Ryerson che mette in rete. Non è finita!

79'-LA CHIUDE MULLER! 2-5! Contropiede condotto interamente da UPAMECANO che al limite dell'area riesce a vedere e servire Muller che calcia all'angolo sinistro della porta. Nulla da fare per Luthe.

Il Momento social

Il Dortmund piega il Colonia

Il Borussia liquida l'affare Colonia grazie ad un gol per tempo. Thorgan Hazard trova la terza marcatura nelle ultime 2 partite e manda avanti i gialloneri prima dell'intervallo. Gli ospiti rimangono sempre in partita ma senza essere troppo pericolosi. Nella ripresa su un corner di Brandt arriva il colpo di testa vincente di Tigges, al primo gol in carriera. Il Dortmund rimane in scia del Bayern capolista: un punto a dividere le due squadre.

Borussia Dortmund: Kobel - Pongracic (Tigges 58'), Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Hazard (Malen 58') - Brandt (Knauff 87'), Reus (c), Wolf (Passlack 70')

Colonia: T. Horn - Schmitz (Ehizibue 81'), Kilian, Hübers (Czichos 64'), Hector (c) - Ljubicic (Schaub 81') - Thielmann (Andersson 64'), Duda (Kainz 59'), Özcan - Uth, Modeste

Gol: 40' Hazard, 64' Tigges

Assist: Bellingham, Brandt

Borussia-Colonia 2-0 Credit Foto Getty Images

Roma-Milan: numeri, statistiche e curiosità

Bundesliga Bayern schiacciasassi: Hoffenheim ko 4-0 con perla di Lewandowski 23/10/2021 A 13:21