Turno infrasettimanale, stadio vuoto e campo in pessime condizioni ma il Bayern si diverte comunque. 5 gol in casa dello Stoccarda per i campioni di inverno che aspettando il match del Borussia di domani si portano a +9 sui rivali. Partita dai ritmi bassi nella prima mezz'ora complice le condizioni pessime del campo e gli impegni ravvicinati in particolare per il Bayern. Bavaresi che sbloccano comunque la situzione in chiusura di tempo con un destro a giro di Gnabry su assist di Sané. L'ex City era subentrato dopo il ko di Coman fermatosi per infortunio. Nel secondo tempo lo Stoccarda spreca le situazioni per il pareggio e nuovamente Gnabry e il solito Lewandowski dilagano per gli ospiti. Il polacco eguaglia il record di 42 gol segnati in un anno solare da Gerd Muller nel campionato tedesco.

Lewandowski e Gnabry protagonisti in Stoccarda-Bayern Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

Bundesliga Coman e Musiala ribaltano il Mainz, Bayern a +6 dal Dortmund 11/12/2021 A 14:25

STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-5

STOCCARDA (3-5-2): Müller – Mavropanos, Anton, Ito – Karazor, Kempf – Förster (64'Fuhrich), Endo (c), Mangala (75'Faghir), Coulibaly (64'Katompa Mvumpa) – Marmoush (84'Tibidi)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer (c) – Pavard, Hernandez, Süle, Davies (78'Richards) – Musiala, Roca (75'Nianzou) – Gnabry (75'Tillman), Müller (78''Cuisance), Coman (29'Sané) – Lewandowski

GOL: 40' Gnabry, 53' Gnabry, 69' Lewandowski, 72' Lewandowski, 75' Gnabry

ASSIST: Sané, Muller, Gnabry, Gnabry

La cronaca in 9 momenti chiave

19'- PRIMA VERA OCCASIONE DEL BAYERN! GNABRY si presenta davanti a Muller, lo scavalca con un pallonetto poi viene chiuso al momento della battuta a rete e non riesce a trovare la porta nel tentativo finale

25'- OCCASIONE STOCCARDA! Marmoush lanciato in profondità, entra in area e incrocia il destro. L'attaccante impatta male e palla sul fondo.

40'- GNABRY! 1-0! SANE porta palla sulla trequarti, la difesa dello Stoccarda si apre complice lo scivolone di un uomo e per l'ex City c'è il varco per l'assist a Gnabry che con il destro a giro trova il gol del vantaggio.

53'- ANCORA GNABRY! 0-2! Servito in area fa finta di calciare con il destro, si porta palla sul mancino e mette in buca d'angolo. Doppietta

62'- Altra occasione per FORSTER che viene imbeccato davanti a NEUER. Peccato per il suo destro al volo che finisce completamente alto.

69'- ECCOLO IL GOL DI LEWANDOWSKI! Stoppa alla grande il suggerimento di GNABRY e punta il portiere superandolo con un fantastico pallonetto. 41 gol in Bundesliga nel 2021.

72'- 4-0! OVVIAMENTE LEWANDOWSKI! GNABRY buca la difesa sulla corsia di sinistra, assist al centro per il polacco che taglia sul primo palo e fa poker.

74'- Tracollo dello Stoccarda. 0-5. GNABRY! Cross di Muller sulla destra, Muller tocca il pallone ma lo regala a Gnabry che deposita in rete da due passi e fa tripletta.

83'- Palo di LEWANDOWSKI. Voleva battere il record appena eguagliato di Gerd Muller sui gol segnati in un anno solare in Bundesliga.

Il Migliore

Serge GNABRY: 3 gol e due assist in un pomeriggio da assoluto protagonista. Sblocca un match che non sembrava così facile nel primo tempo, poi si intende a meraviglia con Lewandowski sfruttando lo spazio in campo aperto lasciato dallo Stoccarda.

Il Momento social

L'Ajax cade a sorpresa: gli highlights del ko con l'AZ (1-2)

Bundesliga Il No-Vax Kimmich out fino al 2022: infiltrazioni nei polmoni 09/12/2021 A 14:02