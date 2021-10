Un nuovo modo per celebrare Diego Armando Maradona, un altro gesto d'affetto della sua Argentina per renderlo immortale: a quasi un anno dal 25 novembre 2020 - giorno della sua scomparsa - e a pochi gioni da quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno, il Presidente argentino Alberto Fernandez ha firmato il decreto che stabilisce come il civico 523 di Calle Azamor nella bidonville de Villa Fiorito, casa natale del Pibe de Oro, venga dichiarato come "patrimonio nazionale argentino". La casa, si legge nel decreto, "rappresentò per lui, durante tutta la sua vita, la fedeltà alle proprie origini e il legame profondo che lo univa alla sua famiglia". Attenzione rivolta, poi, anche agli spazi circostanti la casa, quelli "dove Diego, prima di diventare Maradona, forgiò un amore indissolubile con il pallone".

