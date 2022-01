Dopo la dolorosa separazione consensuale con l'Inter, Christian Eriksen è tornato a scaldare i motori e ad accumulare allenamenti sul campo. Il danese ha scelto lo stadio Comunale di Chiasso in Svizzera per recuperare la forma dopo il lungo stop inseguito al grave problema di salute che l’ha colpito durante gli Europei.

Come sappiamo, inseguito all’arresto cardiaco durate Danimarca-Finlandia , gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che gli nega l'idoneità sportiva per giocare in Italia, ma non in altri Paesi come. Mentre aspetta di conoscere il suo futuro circa la prossima destinazione della sua carriera, Eriksen non si ferma e ci dimostra che il piede è sempre lo stesso.