Con un talento così, con una vita così, Diego Armando Maradona non poteva che far breccia nell’immaginario collettivo assurgendo a icona pop. Un po’ Masaniello – capopopolo napoletano nella rivolta contro il governo spagnolo del Seicento – un po’ Falstaff - personaggio shakespeariano dotato di appetiti insaziabili per donne, alcol e cibo ma anche di una spiccata ingegnosità – ha stretto le mani a leader antimperialisti, a papi e camorristi. Cinema, musica e arte popolare non potevano dunque che cedere al fascino di questo personaggio ostinatamente “contro”.