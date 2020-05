Il campionato tedesco è ripartito e per un po' avrà gli occhi del mondo del pallone puntati addosso, riuscendo a limitare buona parte dei danni economici causati dal coronavirus. La Serie A rischia fino a un miliardo di euro se non dovesse ricominiciare.

Senza pubblico e con qualche ruggine, ma la Bundesliga è ripartita sgommando. Il primo dei grandi campionati a farlo, con un anticipo tale rispetto alla concorrenza da potersi godere le luci della ribalta pallonara per diverse settimane. Oro che cola a livello di immagine e la possibilità concreta di terminare un torneo che prevede un calendario meno consistente di quelli di Liga, Premier e Serie A. È proprio con il nostro campionato che la forbice economica rischia di spalancarsi sempre più. Andrea Sartori, capo della divisione sport di KPMG*, ha sottolineato in un'intervista a Tuttosport che si possa verificare una sorta di spread del calcio tra il campionato italiano e quello tedesco.

Si può ipotizzare che i club tedeschi aumentino in modo significativo il loro potere d'acquisto, avendo a disposizione maggiore liquidità in un mercato che vedrà scendere i prezzi dei calciatori. La Serie A, anche in caso di ripresa, subirà un deprezzamento medio del 17%. I nostri club potrebbero essere costretti a vendere con forti sconti e gli acquirenti dei nostri talenti potrebbero essere proprio le società tedesche.

Nella giornata di lunedì, è arrivato il comunicato della FIGC che annuncia l'adeguamento all'ultimo dpcm e in sostanza proroga la ripresa del calcio al 14 giugno. Ma se la Serie A non dovesse ripartire? Si stima che il danno economico, comprese le svalutazioni dei giocatori che potrebbero arrivare a un - 26%, sarebbe vicino al miliardo di euro.

E secondo Sartori, in caso di mancata ripartenza ci sarebbero ulteriori conseguenze penalizzanti per i club di Serie A. "Se dovessero ripartire anche spagnoli e inglesi, che hanno già fissato le date, come si comporterebbe la UEFA in termini di fair play finanziario? Da Nyon arrivano indicazioni di tolleranza, ma tra un campionato che chiude la stagione e uno che non lo fa ci sono profonde differenze che si ripercuoterebbero sui conti dei singoli club. Le società italiane potrebbero faticare a rispettare i parametri anche nella stagione successiva".

*azienda numero uno al mondo nei servizi professionali alle imprese legate alle analisi dei mercati e alla consulenza

