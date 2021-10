Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano, Lecce, Catanzaro, Catania, Sambenedettese, Cavese, Dinamo Tirana e ora... Maldive! La carriera da allenatore di Francesco Moriero prende una piega inaspettata: secondo quando riporta Alfredo Pedullà dal proprio sito, l'ex centrocampista dell'Inter, oggi 52enne, sarà il prossimo selezionatore della Nazionale delle Maldive.

Secondo la ricostruzione, in mattinata è stato raggiungo l'accordo per un anno e nelle prossime ore Checco Moriero sarà già a Malé, capitale della Repubblica delle Maldive, anche se - si specifica - non avrà a disposizione il suo staff.

Qualche curiosità

La nazionale delle Maldive è sotto l'egida della Asian Football Confederation ed è una delle nazionali più deboli dell'Asia: attualmente occupa il 158° posto nel Ranking mondiale (su 210), e al massimo è salita al 133° posto. Nella sua sotira vanta due vittorie nella Coppa della federazione calcistica dell'Asia meridionale (SAFF), ottenute nel 2008 e nel 2018 battendo in entrambi i casi l'India.

Ben più corpose le sconfitte subite dalla nazionale delle Maldive: la più pesante è il 17-0 con cui l'Iran si impose nel 1997 in una partita valevole per le qualificazioni al mondiale francese del 1998.

