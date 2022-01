Calisto Tanzi, ex patron di Parmalat, si è spento all’età di 83 anni. Tanzi fu "storico" proprietario del Parma Calcio, che durante la sua gestione vinse la Coppa delle Coppe nel 1993, due Coppe Uefa (1995 e 1999), una Supercoppa Europea (1993) e tre Coppe Italia. Per diverse stagioni fu anche main sponsor della Brabham, scuderia di Formula 1 per la quale gareggiarono sia Niki Lauda che Nelson Piquet.

Calisto Tanzi fu protagonista delle vicende che portarono al crac finanziario del gruppo nel 2003 e proprio per questo venne condannato a 17 anni e 5 mesi.

