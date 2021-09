per una patologiae non specificata nelle scorse ore, ma che è venuta a galla soltanto negli ultimi minuti, con un post sui profili social ufficiali dell’ex calciatore. E' confermata l'ipotesi di problemi di salute per Pelé: l'ex calciatore è effettivamente all’ospedale Albert Einstein di San Paolo

Dopo le smentite arrivate negli ultimi giorni, Edson Arantes Do Nascimiento ha scoperto le carte, annunciando la verità: l’ex calciatore ottantenne è stato operato per rimuovere una sospetta massa tumorale al colon ascendente.

Il tumore è stato identificato durante i test di cui vi ho parlato la scorsa settimana.

Serie A Diawara bloccato in Guinea dopo il colpo di Stato UN' ORA FA

Operato lo scorso sabato, Pelé ha ringraziato i dottori che lo hanno preso in cura, per poi scoprire i suoi prossimi passi: “Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie assieme a voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere, circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici“.

Pelé, campione del mondo per tre volte fra il 1958 ed il 1970 e riconosciuto universalmente come uno dei calciatori più forti della storia del calcio, era entrato in ospedale lo scorso martedì, con alcune voci che parlavano di un suo possibile svenimento. Il suo business manager, José Fraga, parlava di come i suoi controlli di routine non potessero svolgersi in un giorno. Invece, il fuoriclasse verdeoro ha combattuto una difficile partita, volendola rivelare soltanto a giochi fatti per mantenere la sua privacy.

Pelè a quota 1000 gol, il giorno della gloria

Calcio Dubbi sulle condizioni di Pelé: in ospedale per esami 2 ORE FA