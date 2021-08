Dopo una vita passata in Italia e in Serie A con la maglie di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan ha deciso di fare rotta verso casa, in Belgio. Il Ninja infatti giocherà Royal Antwerp, squadra della sua città natale (Anversa). Il centrocampista, durante la conferenza stampa di presentazione, ha voluto svelare il motivo della sua scelta:

Se avessi fatto una scelta legata ai soldi, sarei andato in Turchia. Però a 33 anni, dopo aver giocato in grandi club, non avevo mai giocato in Belgio. È una motivazione in più anche per farmi conoscere qui. In Italia lo stress stava diventando troppo grande. Qui ci sono ambizioni ma anche maggiore relax.

