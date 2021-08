Se c’è qualcuno che non vuole vaccinarsi, non è sicuramente Walter Zenga. L’ex portiere e oggi allenatore, che(la cui efficacia è però considerata più bassa rispetto ad altri sieri e soprattutto non è riconosciuto per ottenere il Green Pass a livello europeo), ha infatti deciso di vaccinarsi, sempre con doppia dose, anche col

Testimoniando il tutto via Instagram: " C’è chi non si vaccina , chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo due dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer. Perché? Per avere il Green Pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio. Unico neo... Dovrò fare la seconda dose tra 20 giorni e perderò la prima di campionato. Cosa non si fa per amore".