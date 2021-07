Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve-Icardi, ritorno di fiamma

Il Corriere dello Sport punta i fari sul ritorno di fiamma tra Mauro Icardi e la Juventus: a quanto pare l’argentino non ha più spazio al PSG e lo staff composto dalla moglie e Gabriele Giuffrida avrebbe ricontattato tutte quelle squadre che avevano mostrato un interesse per l’attaccante.

La nostra opinione: Icardi è uno dei sacrificabili al PSG e di sicuro non costerà quanto il suo prezzo d’ingresso (50 milioni con contratto lungo), ma non potrà nemmeno essere una svendita di quelle clamorose ed è più probabile o un prestito o uno scambio. Il problema di Icardi, poi, è sempre quello qui in Italia: il nome che si è fatto nel suo periodo conclusivo gli ha un po’ rovinato la piazza e quindi qualsiasi club, prima di di fare l’eventuale passo, ci pensa bene per evitare di pentirsi dopo, visto il prezzo.

Nandez vuole l’Inter, bisogna convincere il Cagliari

Come racconta la Gazzetta Sportiva, l’amichevole di Lugano ha offerto all’Inter l’occasione di incontrare l’agente di Naithan Nandez, Pablo Bentancur, per parlare dell’operazione. A quanto pare il giocatore è pronto al grande salto, ma bisogna convincere il Cagliari, che vuole far rispettare a tutti i costi la clausola da 36 milioni di euro.

La nostra opinione: la trattativa ormai è in fase avanzata, perciò Giulini prima o poi dovrà cedere qualcosa, soprattutto perché è difficile tenersi in casa un giocatore che non ci vuole stare e che perde quindi motivazione. I dialoghi sicuramente proseguiranno, anche perché nel frattempo bisogna sistemare la questione Nainggolan e quindi non è detto che le due operazioni non possano viaggiare in coppia.

Milan pronto a prendere Vlasic in prestito

Mentre si chiude l’affare Giroud ed è in dirittura d’arrivo Ballo-Touré, con un Brahim Diaz “supercontento” di essere tornato, il Milan, per Tuttosport, sta cercando un modo per aggiudicarsi Nikola Vlasic, 23enne del CSKA Mosca. Il club non vorrebbe vendere, ma apre alla possibilità di prestito con obbligo di riscatto.

La nostra opinione: in questo mercato il Milan sta facendo la parte del leone e sta portando avanti con successo tutte le operazioni intraprese. La sensazione quindi è che possa riuscire a trovare un accordo anche con i moscoviti e magari spuntarla a qualcosa meno di quanto richiesto. Il cartellino del giocatore vale circa 30 milioni, col prestito si scenderebbe di sicuro e si potrebbe lavorare sulla cifra per il riscatto.

