"Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Jorge Mendes e personalmente non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Faouzi Ghoulam al Napoli già c’erano, ad esempio". Gennaro Gattuso torna a parlare. Dopo il lungo silenzio stampa imposto dal Napoli e l'affaire Fiorentina che impone inevitabili "silenzi contrattuali", Rino ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica.

"Mendes? Mai imposto un suo giocatore"

Serie A Morace difende Gattuso: "E' contro ogni discriminazione" 19/06/2021 A 13:00

Sull'agente portoghese ha quindi aggiunto: "Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra e alla mia filosofia tecnico-tattica, indipendentemente dal loro procuratore".

"Commisso? Mai incontrato di persona"

Quindi, stuzzicato sul presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha commentato: "Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato".

Tottenham? Sono vittima degli haters

Non sono affatto razzista. Né sessista, né omofobo. Sono state travisate mie vecchie dichiarazioni. Perché non chiedete ai miei vecchi compagni o giocatori che ho allenato, che tipo di rapporto ho avuto con loro? Mi hanno chiamato 'terrone' in tutti gli stadi. E ora, semplicemente, come tanti, sono vittima dell'odio da tastiera". Non solo Fiorentina. L'inizio estate di Gattuso è stato tormentato anche dal polverone sollevato dai tifosi del Tottenham , subito dopo il suo accostamento alla panchina degli Spurs: "".

Covid, Draghi, Gattuso: la conferenza di De Laurentiis in 6 minuti

Calciomercato 2020-2021 Gattuso, niente Tottenham: decisive le proteste dei tifosi 18/06/2021 A 08:39