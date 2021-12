cigno bosniaco Edin Dzeko, autore di partner in crime di Lautaro Martinez. Le note dolenti, piuttosto, riguardano un Tucu Correa troppo spesso condizionato da infortuni e un Alexis Sanchez sin qui fuori dagli schemi di mister Simone Inzaghi. Quali saranno dunque le prossime mosse della premiata ditta Marotta&Ausilio per puntellare il reparto offensivo dei Campioni d’Italia in carica? L’atterraggio dopo la dipartita di Romelu Lukaku direzione Londra non si è rivelato così brusco per un’Inter che si sta a ragion veduta godendo il, autore di undici gol stagionali e sin qui complementaredi Lautaro Martinez. Le note dolenti, piuttosto, riguardano unCorrea troppo spesso condizionato da infortuni e un Alexis Sanchez sin qui fuori dagli schemi di mister Simone Inzaghi. Quali saranno dunque le prossime mosse della premiata ditta Marotta&Ausiliodei Campioni d’Italia in carica?

Linea azzurra: Scamacca…

Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe avviato le grandi manovre per portare alla Pinetina il bomber del Sassuolo Gianluca Scamacca, a partire dal prossimo giugno stando l’impossibilità di “sottrarlo” al Sassuolo già dalla finestra di calciomercato invernale. Il 22enne attaccante romano ha siglato 5 gol in campionato: le perle autografate contro Napoli e Milan certificano la crescita di una prima punta potenzialmente devastante con colpi da grande giocatore. Qualcuno nutre ancora dubbi per via del suo carattere incandescente, ma il ragazzo si è fatto prevalentemente notare per le prodezze in campo, tanto che la sua valutazione è già schizzata a 40 milioni di euro al momento in cui scriviamo.

STAGIONE SQUADRA PRES./GOL 2017/2018 SASSUOLO 3/0 2017/2018 CREMONESE 14/1 2018/2019 PEC ZWOLLE 8/0 2019/2020 ASCOLI 33/9 2020/2021 GENOA 26/8 2021/2022 SASSUOLO 16/5

… E Pinamonti

Eppure l’Inter un giovane calciatore azzurro – stessa età di Scamacca e stesso ruolo sul rettangolo di gioco – ce lo avrebbe già in casa: Andrea Pinamonti dopo una stagione da attore non protagonista (8 presenze e un gol) sotto l’egida di Antonio Conte sta esplodendo in provincia. Con la maglia dell’Empoli dei miracoli – e ringalluzzito dalla “cura” Andreazzoli – il nativo di Cles ha già autografato sei gol firmando il career high in massima serie. Dopo la trafila nelle giovanili nerazzurre ci sarà ancora spazio per lui in prima squadra?

STAGIONE SQUADRA PRES./GOL 2016/2017 INTER 2/0 2017/2018 INTER 1/0 2018/2019 FROSINONE 27/5 2019/2020 GENOA 32/5 2020/2021 INTER 8/1 2021/2022 EMPOLI 15/6

Da una parte un potenziale unicorno del calcio italiano per mezzi fisici e tecnici, dall’altra un attaccante meno appariscente ma essenziale e dotato di un fiuto del gol inzaghiano? Secondo radiomercato il prescelto sarebbe Scamacca, ma siamo sicuri che un ragazzo che ha il nerazzurro sottopelle non possa fare al caso della Beneamata, magari già a partire da gennaio con un Empoli virtualmente salvo? Si prospetta una scelta difficile per Marotta e la sua task force di mercato: la linea azzurra è ormai tracciata, non resta che buttarsi con forza e convinzione sul “9” del futuro. E voi chi scegliereste?

SCAMACCA O PINAMONTI PER L'INTER? Scamacca, ha i colpi del campione Pinamonti, è pronto per tornare

