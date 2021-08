L'Inter sta vivendo ore di mercato davvero concitate. La possibile partenza di Romelu Lukaku è al momento in stallo con l'ultima offerta del Chelsea di 120 milioni che non ha ancora pareggiato le richieste della società neroazzurra. Marotta e Ausilio nel frattempo sono al lavoro per la ricerca degli eventuali sostituti dell'ex United. Il nome più caldo pare essere quello del "Tucu" Correa della Lazio. Inzaghi lo conosce molto bene e pensa possa integrarsi al meglio con Lautaro Martinez. I biancocelesti trattano a cifre superiori ai 30 milioni, ma con il tesoretto della cessione di Lukaku si dovrebbe arrivare alla chiusura della trattativa.

Gli altri nomi circolati in questi giorni per il reparto avanzato sono quelli di Dzeko, Zapata, Vlahovic e Keita. Il tecnico Inzaghi ha posto tra i preferiti il bosniaco della Roma che sarebbe un rimpiazzo più naturale di Lukaku. Piace molto anche Keita, ma solo se non dovesse andare in porto l'affare Correa.

