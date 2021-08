Romelu Lukaku rimane in bilico tra Italia e Inghilterra. L'approccio della trattativa aveva visto fissare la richiesta iniziale dell'Inter a 130 milioni, mentre il Chelsea era partito da un'offerta più contenuta, intorno ai 100 milioni. Gli inglesi hanno quindi tentato l'inserimento di contropartite tecniche: rifiutato Marcos Alonso, rimangono i possibili nomi di Zappacosta ed Emerson Palmieri. Stando agli ultimi aggiornamenti, il club di Abramovich avrebbe presentato una nuova proposta da 110 milioni a cui si aggiungerebbe il cartellino di Zappacosta.

Davide Zappacosta, Chelsea Credit Foto Getty Images

L'Inter vorrebbe chiudere l'affare a quota 120 milioni senza l'inserimento di alcun giocatore per venire incontro alle esigenze di risanamento economico del Club. I neroazzurri potrebbero abbassare le pretese sulla parte fissa, discutendo poi sui bonus con il Chelsea. Le voci di un'interessamento della squadra di Londra a Messi non vanno in alcun modo a condizionare la situazione Lukaku che potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni.

