Marotta: Onana è un giocatore interessante

Prima della sfida con l’Atalanta, l’ad dell’Inter Beppe Marotta viene intercettato per parlare della società e del mercato e salta fuori un nome, quello di Onana. Ecco le sue parole riportate da corrieredellosport.it:

Onana nel futuro dell'Inter? Anche se il mercato è chiuso, sappiamo che il nostro ds è attivo come tutti i suoi colleghi e che i procuratori valutano le possibilità che ci sono. Rientra nella routine dell'attività a direzione sportiva. E' un giocatore interessante, ma non dimentichiamo che abbiamo un signor portiere e ce lo teniamo stretto

La nostra opinione: è vero, il mercato si è appena chiuso, ma sappiamo tutti perfettamente che i giocatori vengono costantemente visionati, che i contatti tra le società ci sono tutto l’anno e che prima di gennaio ogni società ha un piano in testa. Se se ne parla ora, è possibile che a gennaio la questione si faccia più interessante.

Juve-Chelsea, prima della Champions è già sfida per Tchouameni

La Juventus continua a osservare Aurelien Tchouameni, come riporta Tuttosport. Un tentativo con il Monaco è già stato fatto in estate, ma non è andato a buon fine. Ma prima della sfida di mercoledì in Champions League, è già sfida per il giocatore col Chelsea, che a sua volta ha messo gli occhi sul giovane francese.

La nostra opinione: Tchouameni ha 21 anni, quindi è un ottimo investimento per il futuro, ma costa tanto. Il suo cartellino è valutato dal club del Principato circa 40 milioni e se i Blues entrano in concorrenza con i bianconeri per l’acquisto, di sicuro la cifra lieviterà. E altrettanto sicuramente Abramovic ha un potere economico maggiore rispetto alla famiglia Agnelli, quindi c’è il rischio – anche in base a come saprà risollevarsi la Juve da questo momento difficile – che il centrocampista scelga di conseguenza.

Ramsey nel mirino delle inglesi

Dall’Inghilterra, più precisamente Thesun.co.uk, fa sapere che su Aaron Ramsey ci sono West Ham, Everton e Newcastle e secondo la testata la Juventus sarebbe pronta a cederlo già a gennaio.

La nostra opinione: purtroppo per lui, Ramsey non è uno degli imprescindibili alla Juventus (e chi lo è, visto che lo stesso Cristiano Ronaldo è andato via?). In ogni caso sarebbe probabilmente giusto lasciarlo andare. I suoi gol in Premier League hanno fatto storia e lui è un giocatore che ha ancora qualcosa da dire, perciò potrebbe davvero essere la soluzione giusta cederlo, risparmiare su uno stipendio di media fascia e soprattutto mettere in atto un’utile plusvalenza, visto che il centrocampista è arrivato a parametro zero dall’arsenal e che attualmente vale circa 14 milioni.

