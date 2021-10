Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Watford nel segno di Ranieri

Nel giro di poche ore il Watford si è ritrovato privo di allenatore e poi con il nomen di un nuovo tecnico già pronto: come riporta la Gazzetta dello Sport, il patron Gino Pozzo dopo la sconfitta col Leeds ha esonerato Xisco Munoz e immediatamente dopo chiamato Claudio Ranieri. Si attende solo l’annuncio.

La nostra opinione: al Watford gli allenatori italiani vanno di moda, avendo un proprietario a sua volta italiano. Da Zola a Mazzarri, la tradizione italiana è forte nel club inglese, che ora punta sull’esperienza di mister Ranieri, già eroe in terra d’Albione nella storica vittoria della Premier League con il Leicester. Ranieri è un tecnico preparato, di sicuro saprà aiutare il club con la sua esperienza.

Juve, ritorno di fiamma per Witsel

Tuttosport racconta di come Belgio-Francia, partita in programma all’Allianz Stadium giovedì sera, possa essere il momento giusto per la Juventus per osservare due dei nomi che sono entrati nel taccuino di Cherubini: uno è Aurelien Tchouameni, francese, di cui si è già parlato, mentre l’altro è Axel Witsel, il belga che nel 2016 aveva già effettuato le visite mediche per la Juve e poi era stato richiamato dallo Zenit. A quanto pare Witsel è uno degli obiettivi del mercato bianconero.

La nostra opinione: la Juventus sta ormai osservando Tchouameni da qualche tempo, quindi il fatto di averlo proprio sotto il naso senza dover prendere aerei sarà un ulteriore incentivo a valutarlo. Per Witsel la situazione evidentemente è in fase più embrionale, anche se comunque tutti conoscono il valore del giocatore e questo scontro tra titani sarà un’ottima occasione per effettuare una specie di stress-test e vedere chi dei due farà una figura migliore, anche se comunque si parla di due profili totalmente diversi: Tchouameni ha 21 anni, è ancora plasmabile ma ha un costo del cartellino abbastanza alto (valutazione 30 milioni da versare al Monaco); Witsel, 32 anni, ha grande esperienza anche a livello internazionale e costa decisamente meno (valurazione del cartellino 9 milioni che andrebbero al borussia Dortmund).

Onana vice Handanovic, l’idea prende corpo

Si era già parlato, anche con l’ad Marotta, dell’opportunità di inserire nella rosa dell’Inter Andre Onana, portiere dell’Ajax che a giugno si svincola, ma secondo calciomercato.com la società milanese starebbe valutando un’operazione di mercato già a gennaio.

La nostra opinione: prima di fare qualsiasi manovra, bisognerebbe trovare una sistemazione per Radu, che aveva già rifiutato un trasfermento in Spagna. Per il resto, è vero che portarlo a Milano con sei mesi di anticipo potrebbe consentire a Onana di ambientarsi meglio e sentire meno il peso delle responsabilità, ma è anche vero che con i problemi finanziari che l’Inter ha, forse è meglio aspettare giugno ed evitare di spendere soldi che si possono tranquillamente investire in altro.

