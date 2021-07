Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan sempre più su Kaio Jorge

Il Milan è scatenato sul mercato. Giroud e Ballo-Touré sono gli ultimi due nomi usciti dal cilindro del club rossonero, che però ora è vicinissimo a Kaio Jorge. L’attaccante, di cui si era parlato già nei giorni scorsi, sarebbe pronto al passaggio di maglia per la Gazzetta dello Sport, ma bisogna prima convincere il Santos, che vorrebbe almeno 10 milioni di euro, cifra che però a quanto pare il Milan non è disposto a spendere.

La nostra opinione: il Milan sta facendo sul serio. Magari i nomi non sono quelli di primissima fascia, anche perché ormai fanno fatica a permettersi anche club altrettanto blasonati e attualmente più ricchi come il Barcellona e il Real Madrid, però si vedono chiaramente l’impegno e la voglia di costruire un collettivo che possa mantenere una posizione alta in classifica e portare avanti il progetto Champions League.

Insigne-Napoli, giorni decisivi

Per il Corriere dello Sport Lorenzo Insigne e il Napoli sono arrivati a un punto di svolta: la richiesta economica dell’attaccante per il rinnovo è per un aumento, De Laurentiis invece vuole abbassare il monte ingaggi, quindi se si vuole proseguire insieme necessariamente una delle due parti dovrà cedere. Le alternative sono o ancora un anno insieme e poi via a parametro zero, oppure la cessione subito, che però parte da una base di 30 milioni.

La nostra opinione: Quando si deve trattare con De Laurentiis non è mai facile spuntarla alle proprie condizioni, anche se dalla parte di Lorenzino gioca il fatto che il 10 azzurro è una bandiera del Napoli e che una cessione (o permettergli comunque di andare via) non verrebbe visto bene dall’esigente platea partenopea, quindi è possibile che dopo il rientro dalle vacanze post Europei il giocatore parli con la dirigenza per tentare di trovare un accordo che faccia contenti (o scontenti, a seconda dei punti di vista) entrambi.

Juventus su Gabriel Jesus, ma non solo

Mentre si attende per sapere quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus si continua a guardarsi in giro e uno dei nomi che piacciono è lo stesso Kaio Jorge che interessa al Milan. L’obiettivo principale, però, al momento sembra Gabriel Jesus, come riporta Tuttosport. Il giocatore del Manchester City nbon è incedibile, ma non è neanche in svendita.

La nostra opinione: l’operazione potrebbe davvero dipendere dal destino di Cristiano Ronaldo, anche perché se CR7 scegliesse il PSG si profilerebbe davvero lo scambio con Mauro Icardi, oppure un introito di soldi che potrebbe portare a Gabriel Jesus, valutato più o meno 60 milioni di euro, che in questi tempi di crisi e con la società costretta sempre a fare i conti con un bilancio imponente non sono davvero pochi.

