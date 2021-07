L'Everton piomba su Stefan de Vrij. Una notizia buona e cattiva allo stesso tempo per l'Inter: da una parte, infatti, il rischio di perdere un altro top player (dopo Achraf Hakimi), questa volta in difesa. Dall'altra, la possibilità di rientrare nel bilancio previsto (80 milioni all'attivo) per questa sessione di calciomercato, senza dover sacrificare la stella d'attacco Lautaro Martinez, disposto - sì - a rinnovare, ma solo a cifre di un certo livello. Nel terzetto di retroguardia, quindi, l'olandese verrebbe sostituito da Alessandro Bastoni.

Il procuratore di de Vrij è Mino Raiola, che coi Toffees intrattiene ottimi rapporti, per via di Moise Kean. Secondo Tuttosport, proprio il centravanti vercellese potrebbe essere contropartita gradita per uno scambio "secco", così come Lucas Digne oppure l'ex Napoli Allan. Ma, appunto, all'Inter interesserebbe chiudere - e darebbe un vero senso all'operazione - con il "cash", valutando all'ex Lazio (giunto in nerazzurro a parametro zero" intorno o superiore ai 30 milioni di euro.

