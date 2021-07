La Juventus fa il punto sul mercato . Non solo su quello in entrata, bensì anche quello in uscita. Le cessioni possono essere, da una parte, fruttuose per accumulare tesoretti in vista delle operazioni più importanti ed è il caso, questo, dei vari Merih Demiral, Aaron Ramsey, Gianluca Frabotta e Marko Pjaca. Ma possono essere anche potenzialmente dolorose. Proprio a questo proposito, Cristiano Ronaldo continua a tenere sulle spine tutto l'ambiente bianconero. Analizziamo allora la situazione cessioni in casa Juventus, caso per caso.

Merih Demiral

Calciomercato 2020-2021 Tabellone di mercato: acquisti e cessioni della Serie A 2021-2022 23/07/2021 A 16:55

Un campionato europeo giocato al di sotto delle proprie possibilità con la Turchia ma, certamente, uno dei difensori più appetiti sul mercato dei team di medio-alto lignaggio. Non ha chiesto di essere ceduto, ma solo di acquisire maggiore continuità in maglia bianconera: contro il Cesena è parso pimpante e determinato. A volerlo, il Borussia Dortmund i Bundesliga e, in Serie A, l'Atalanta, che dovrà ovviare alla cessione (comunque remunerativa) di Christian Romero, con ogni probabilità al Tottenham. Il classe 1998 di Kocaeli, legato alla Juve fino al 2024, è valutato tra i 30 e i 35 milioni.

Luglio 2021, amichevole Juventus-Cesena: Merih Demiral (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Aaron Ramsey

Anche il centrocampista gallese non sta certo facendo i salti di gioia in prospettiva cessione, ma tant'è. Sembrava essere il primo giocatore a dover svestire la casacca bianconera e invece gli interessamenti di Arsenal (per un eventuale ritorno), Crystal Palace e West Ham, non si sono finora tradotti in offerte concrete. Il suo contratto alla Juve scadrà il 30 giugno 2023.

Aaron Ramsey, Juventus, luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Gianluca Frabotta

L'offerta più allettante per lui, l'Atalanta (che lo avrebbe assoldato come vice-Gosens) è saltata nel nome di Giuseppe Pezzella . Il mercato, tuttavia, resta frizzante per il prodotto dell'Under 23 di Serie C. Su tutte, Basilea, Hellas Verona e Genoa.

Gianluca Frabotta, Juventus, luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Marko Pjaca

Schierato come falso nueve nell'amichevole col Cesena, il talento croato è parso volitivo e in ottime condizioni fisiche dopo la miriade d'infortuni che l'ha attanagliato in carriera. Detto questo, la Juve non punta più su di lui da tanto tempo: su Pjaca c'è il fortissimo interesse del connazionale Ivan Juric al Torino.

Luglio 2021, amichevole Juventus-Cesena: Marko Pjaca (Getty Images) Credit Foto Getty Images

E poi c'è Cristiano Ronaldo

Trentuno milioni di euro d'ingaggio fino al 30 giugno 2022. Pioggia e schiarite, come il meteo nel Nord Italia di questi giorni. Un giorno sembra saldamente un giocatore della Juventus, l'altro sembra flirtare con PSG e Real Madrid. Attualmente sembra raffreddarsi l'eventuale passaggio di Kylian Mbappé alla Casa Blanca con Mauro Icardi "bloccato" a Parigi. Tradotto, nulla si sbloccherebbe. Almeno, momentaneamente.

Cristiano Ronaldo, Juventus, luglio 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi!

Calciomercato 2020-2021 Messi-Barça, c’è l’accordo: 5 anni con ingaggio dimezzato 14/07/2021 A 13:02