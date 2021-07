Roma: nel casting post Spinazzola, anche Bensebaini e Reinildo

Continua il casting alla Roma per sostituire a sinistra l'infortunato a lungo termine Leonardo Spinazzola: dopo i primi nomi afferenti a Federico Dimarco e Mitchell Dijks, il sogno sarebbe portare all'Olimpico l'algerino classe 1995 del Borussia Mönchengladbach Ramy Bensebaini, valutato almeno 22 milioni dai Puledri. In alternativa ci sarebbe anche Reinildo Mandava del Lilla, quotato 15.

La nostra opinione: Tra i quattro nomi fin qui messi sul banco, quello di Bensebaini è certamente il profilo internazionale più adatto per la statura del neotecnico José Mourinho. Seguiranno aggiornamenti.

Calciomercato 2020-2021 Roma, primi nomi per sostituire Spinazzola: Dimarco o Dijks 04/07/2021 A 12:48

Ramy Bensebaini, Borussia Mönchengladbach 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Inter, ufficiale il rinnovo di Kolarov

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022".

La nostra opinione: nella "valle di lacrime" post Hakimi, almeno una buona notizia. Il serbo è una garanzia, di esperienza e qualità, sia nella difesa a tre che, quando se la sente, lungo la fascia. Blindarlo per un altro anno è stata una mossa particolarmente saggia.

Milan, niente Firpo: è ufficiale al Leeds

Il laterale del Barcellona Junior Firpo, inseguito dal Milan nella scorsa sessione invernale di calciomercato e tornato in auge in questi ultimi giorni, non vestirà la maglia rossonera: l'ex Betis Siviglia, infatti, si è trasferito ufficialmente in Premier Lesgue, al Leeds United di Marcelo Bielsa, che se l'è aggiudicato per 15 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

La nostra opinione: niente da fare. Ennesima riprova che la Premier, anche se di medio-bassa classifica, ha argomenti finanziari decisamente più interessanti della nostra attuale Serie A, anche di alto profilo.

Cagliari, idea Lemina

Dopo Kevin Strootman, nuova ipotesi di rinforzo a metà campo per il Cagliari, che starebbe pensando di riportare in Italia l'ex Juventus Mario Lemina, oggi di proprietà del Southampton dopo il prestito nell'ultima stagione col Fulham. Legato ai Saints fino al 2022, il club sardo potrebbe assicurarselo a buone condizioni economiche. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: se il Cagliari riuscisse effettivamente a concludere con l'Inter per tenersi Nainggolan, che centrocampo con Strootman, Marin, Nandez e, appunto, Lemina! Certo, occorrerà costruire un impianto di gioco solido per evitare tutti i rischi corsi nella stagione appena andata in archivio. Questo il grande compito di Leonardo Semplici.

Mario Lemina, «Fulham» - «Liverpool» Credit Foto Getty Images

Il Genoa pensa a Parolo

Marco Parolo ha deciso di porre fine alla sua lunga esperienza alla Lazio dopo 7 anni. Ora, il centrocampista classe 1985 è alla ricerca di una nuova sistemazione: il Genoa ci sta pensando. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: calato molto nella rapidità di esecuzione, ma per gli obiettivi del Genoa, Parolo può senz'altro ancora rivelarsi un acquisto "top class".

Marco Parolo, Lazio 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Hakimi-PSG: ora è ufficiale! Venezia, pazza idea Giovinco

Calciomercato 2020-2021 Mourinho: "Ho un problema coi calciatori egocentrici". E cita CR7 04/07/2021 A 10:29