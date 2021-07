Guardiola chiama Griezmann

Sportmediaset. Non riuscendo ad arrivare ad Harry Kane , Josep Guardiola non vuole comunque rinunciare al grande colpo là davanti. Per questo, si è messo in contatto con Antoine Griezmann per sondare la sua disponibilità. E l'attaccante del Barcellona e della nazionale francese ci starebbe pensando. Lo riporta

La nostra opinione: insomma, si è capito. Presto arriverà un'altra operazione a cifre astronomiche. Il Manchester City ha intenzioni bellicose e vuole rispondere anche in sede di calciomercato ai fuochi d'artificio dei "parenti" del PSG. Come sempre, alla faccia dell'ormai "vetusto" concetto di fair play finanziario.

Antoine Griezmann Credit Foto Getty Images

Inter, anche Florenzi nel casting "post Hakimi"

Non solo Bellerin, Lazzari e Zappacosta nel casting "post Hakimi" lungo la fascia destra dell'Inter. Secondo Sportmediaset, infatti, il nome nuovo sarebbe quello di Alessandro Florenzi, che - di rientro dal PSG - la Roma del neotecnico José Mourinho sarebbe disposta a cedere.

La nostra opinione: se così fosse, sarebbe anche meglio di Bellerin. IL nome più indicato, per esperienza e qualità, per non far rimpiangere l'addio del fortissimo laterale iberico-marocchino "convolato a nozze" col PSG.

Alessandro Florenzi durante l'amichevole Italia-Repubblica Ceca del 4 giugno 2021 Credit Foto Getty Images

Milan, sconto dell'OM per Kamara

Secondo L'Equipe, l'Olympique Marsiglia si sarebbe deciso a praticare uno sconto al Milan per il mediano centrale difensivo Boubacar Kamara. Per il classe 1999 andrebbero bene, 15 milioni di euro più eventuali bonus.

La nostra opinione: investimento alla portata del budget del Milan, che potrebbe così assicurarsi un astro nascente nel proscenio della nazionale under 21 francese. Duttile, eclettico, il giovane dal doppio passaporto senegalese parte da difensore centrale e, grazie al lavoro di André Villas-Boas trova consacrazione come recupera-palloni di qualità sulla mediana.

Boubacar Kamara (OM) Credit Foto Getty Images

Fiorentina: si cerca di rinnovare con Milenkovic

Nonostante le innumerevoli voci di corridoio, il futuro di Nikola Milenkovic potrebbe essere ancora in viola. La Fiorentina, infatti, ha aperto un tavolo di trattative con l'entourage del difensore serbo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Lo riporta La Nazione.

La nostra opinione: quando tutto sembrava ormai perduto, visto il plotone delle pretendenti (Milan, Inter, Manchester United, Arsenal e Tottenham), il colpo di coda di patron Rocco Commisso, disposto a fare uno sforzo non indifferente per non privarsi della colonna portante della retroguardia gigliata. Saggia mossa.

Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Napoli, niente Nuno Tavares: è dell'Arsenal

Il terzino sinistro classe 2000 promessa del Benfica, Nuno Tavares, non giocherà nel Napoli. L'ormai ex obiettivo del club partenopeo si è infatti ufficialmente accasato all'Arsenal, che ha versato nelle casse del club lusitano 8 milioni di euro più bonus. Tavares indosserà la maglia numero 20.

La nostra opinione: i Gunners hanno creduto maggiormente in un profilo che, effettivamente, potrebbe trovare definitiva consacrazione in Premier League a un giocatore che abbina corsa a piedi buoni. Le caratteristiche tecnico-tattiche e fisiche, insomma, sono quelle.

