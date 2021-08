Inter, non solo Dzeko: là davanti potrebbe arrivare anche Kean

Sky Sports UK, Beppe Marotta starebbe puntando Moise Kean il quale, nonostante abbia fatto davvero bene nel prestito dall'Everton al PSG, non potrà palesemente rientrare al "Parco dei Principi" chiusissimo dall'attacco "monstre" dei parigini. Il giocatore, rientrato nelle scorse settimane ai Toffees, è stato proposto ai nerazzurri dall'agente Mino Raiola. Con Edin Dzeko omai alla firma ufficiale , l'Inter prepara l'assaalto a un secondo attaccante di livello per sostituire Romelu Lukaku . Secondo, Beppe Marotta starebbe puntando Moise Kean il quale, nonostante abbia fatto davvero bene nel prestito dall'Everton al PSG, non potrà palesemente rientrare al "Parco dei Principi" chiusissimo dall'attacco "monstre" dei parigini. Il giocatore, rientrato nelle scorse settimane ai Toffees, è stato proposto ai nerazzurri dall'agente Mino Raiola.

La nostra opinione: attaccante da prendere a occhi chiusi. La sovrabbondanza in casa PSG e la restituzione diretta all'Everton (che, nel post Ancelotti, non lo vuole più) ne ha fatto un'operazione di mercato ghiottissima. Il centravanti vercellese avrà i suoi sbalzi caratteriali, vero, ma è un classe 2000 e una forza della natura. Al'Inter potrebbe anche ritrovare la Nazionale di Roberto Mancini. Marotta, che lo ha ben conosciuto alla Juve, sta lavorando sottotraccia.

Milan: Castillejo verso il Getafe

Samuel Castillejo è a un passao dal Getafe. Secondo As, Milan e Azulones sarebbero ai dettagli di una trattativa che, inizialmente, l'esterno offensivo ex Villarrreal aveva rifiutato. Mancano solo le firme.

La nostra opinione: convinto dal neotecnico degli Azulones Michel, Castillejo si appresta a tornare nella Liga Spagnola. Voto alla sua esperienza italiana di tre anni con 10 reti in 108 presenze? Un 6 striminzito.

Empoli scatenato: per l'attacco ci sono Cutrone e Pinamonti

Terza maglia in Serie A per Patrick Cutrone: l'ex Milan e Fiorentina è atterrato in serata a Pisa per trasferirsi immediatamente a Empoli, dopo essere partito da Wolverhampton, che nella seconda parte dell'ultima stagione l'aveva girato in prestito al Valencia. Visite mediche in programma nelle prossime ore e poi ufficialità del team timonato da mister Aurelio Andreazzoli. La formula è quella del prestito secco dai Wolves. Lo riporta Sky Sport.

La nostra opinione: non finisce qui, perché l'Empoli sarebbe vicinissimo anche ad Andrea Pinamonti. I due, nel club toscano, ricostituirebbero una soluzione in voga, fino a poco tempo fa nella nazionale italiana under 21. Una doppia operazione da applausi. Specie per una neopromossa.

Cutrone esulta in Portogallo-Italia Under 21 Credit Foto Getty Images

Sassuolo, doppia operazione col Grêmio: Matheus Henrique e Ruan

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato: DE SOUZA Matheus Henrique (classe ’97, centrocampista e neocampione olimpico col Brasele Under 23): acquisito a titolo di prestito annuale con obbligo di acquisto dal Grêmio FBPA. TRESSOLDI NETTO Ruan (classe ’99, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Grêmio FBPA. Il calciatore rimarrà in prestito al Grêmio fino 31/12/2021".

La nostra opinione: due giocatori di assoluta qualità e dagli orizzonti lontani. Doppio colpo in puro stile Sassuolo. Che, nel caso di Ruan, concretizzerà l'operazione il prossimo mese di gennaio.

Udinese e Molina insieme fino al 2026

"Insieme, sempre di più. Udinese Calcio e Nahuel Molina hanno prolungato il contratto dell'esterno argentino fino al 30 giugno 2026. Una conferma importante per una delle colonne presente e futura dell’Udinese che in poco tempo, grazie al percorso di crescita intrapreso dal suo arrivo nel Club, lo ha portato ad essere uno dei migliori esterni del panorama internazionale tanto da diventare un titolare della nazionale argentina vincitrice della Copa America. Da parte dell’Udinese, dunque, la volontà di proseguire insieme a Nahuel, uniti sempre di più verso nuove soddisfazioni di squadra e personali da raggiungere insieme".

La nostra opinione: classe 1998, un treno lungo l'out di destra. La sua ottima stagione in Friuli gli ha fatto guadagnare anche la maglia della nazionale argentina, conquistando la Copa America 2021. L'Udinese - che lo aveva portato in Italia da riserva del Boca Juniors, che lo aveva girato in prestito al Defensa y Justicia e al Rosario Central - ha fiutato l'affare futuro blindandolo per 5 anni. Quasi certamente sarà il pezzo pregiato da vendere a peso d'oro nelle prossime sessioni di calciomercato.

