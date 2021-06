Juventus: per Ramsey, West Ham e Crystal Palace

Sportmediaset. In vista del colpo Manuel Locatelli , la Juventus prova a sfoltire la metà campo. Si vuole cedere il gallese Aaron Ramsey, legato ai bianconeri fino al 2023: il centrocampista, neanche a dirlo, ha mercato in Premier League e, per lui, si sono fatte avanti le londinesi West Ham e Crystal Palace. A spaventare, però, è l'ingaggio particolarmente oneroso dell'ex Arsenal, pari a 7 milioni di euro annuali. Lo riporta

La nostra opinione: primo indiziato a lasciare lo spogliatoio bianconero. Il gallese non rientra nei piani di Allegri, che ora proverà - insieme alla dirigenza - l'assalto a Locatelli, stella del Sassuolo e della Nazionale.

Aaron Ramsey, Juventus 2020-2021

Lazio: Hoedt ufficiale all'Anderlecht

Dopo essere rientrato dal prestito al Southampton dopo il suo anonimo ritorno alla Lazio, il difensore olandese Wesley Hoedt è stato ceduto a tutolo definitivo all'Anderlecht. A comunicarlo è proprio il club inglese dei "Saints".

La nostra opinione: aveva ben figurato in maglia biancoceleste, tra il 2015 e il 2017. L'ultima annata, di ritorno dell'Anversa, è parso niente di più di una minestra riscaldata. Troppe distrazioni in difesa e inevitabile ruolo secondario nella rosa di Simone Inzaghi. Giocatore non più all'altezza di una Serie A "a certi livelli".

Venezia, ecco Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Tel Aviv: il comunicato ufficiale

"Venezia FC comunica che in data odierna il centrocampista classe 1995 Dor Peretz ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde. Il centrocampista israeliano nel corso della sua carriera ha vestito la maglia dell’Hapoel Haifa, con il quale ha disputato 16 partite, e del Maccabi Tel Aviv, con il quale è sceso in campo 212 volte totalizzando 22 gol e 17 assist. Con l’Hapoel Haifa, Peretz ha maturato importanti esperienze internazionali, collezionando 44 presenze con 2 gol e 6 assist tra Champions League ed Europa League. Peretz, che in carriera ha vinto 3 campionati israeliani, 2 Coppa di Lega e 2 Supercoppe d’Israele, ha fatto tutta la trafila della nazionale israeliana giocando in tutte le rappresentative dall’Under 16 fino ad esordire nel 2015 nella nazionale maggiore, con cui ha totalizzato ad oggi 20 presenze e 2 gol. Benvenuto Dor!".

La nostra opinione: "tuttocampista" in grado di affrontare con egual intensità entrambe le fasi. Giocatore dal rendimento costante: tanta curiosità di vederlo all'opera nella nostra Serie A.

Cagliari, Ceppitelli verso il rinnovo

Secondo Tuttomercatoweb, la prossima settimana, in casa Cagliari, sarà quella del rinnovo contrattuale del difensore Luca Ceppitelli, in scadenza il prossimo 30 giugno. Prolungamento di un anno con opzione per quello successivo.

La nostra opinioni: certezza della retroguardia sarda. Jolly difensivo che non fa problemi in caso di esclusioni. Scelta corretta, quella del ds Stefano Capozucca, di puntare nuovamente su di lui.

Dusan Vlahovic, Luca Ceppitelli, Cagliari-Fiorentina, Serie A 2020-21

Bologna, pronto il riscatto di Antov

Bologna e CSKA Sofia si accordano per il riscatto del giovane difensore classe 2000 Valentin Antov, arrivato in prestito al "Dall'Ara" lo scorso gennaio. Al club bulgaro andranno 3 milioni di euro. Lo riporta Tuttomercatoweb.

La nostra opinione: giovane già sperimentato da mister Sinisa Mihajlovic in 5 occasioni nell'ultimo campionato. La sensazione è che, dal prossimo settembre, il rodaggio può considerarsi concluso. Giocatore che s'inserisce nel solco delle tante scoperte di nuova levatura oprerate dal Bologna.

Valentin Antov, Bologna 2020-2021

