Hakan Çalhanoglu è già divetato un caposaldo all'Inter e ha letteralmente brillato nella prima giornata di Serie A 2021-2022 contro il Genoa . Al Milan, invece, in sede di calciomercato, non si è ancor riusciti a rimpiazzarlo. E' chiaro che trattasi della classica operazione da chiudersi nelle ultime ore della sessione estiva dei trasferimenti, quelle in cui salta fuori l'affare da non perdere, a condizioni particolarmente vantaggiose. Di certo, la lista di nomi per il casting rossonero sulla trequarti, è bella assortita e, nelle ultime ore, sono balzati all'occhio anche i nomi di Junior Messias del Crotone e Jesus Corona del Porto. Cerchiamo di capire, enunciandoli uno per uno, quale possa essere il candidato ufficiale per la truppa timonata da mister Stefano Pioli. Lista da cui esce, giocoforza, Isco, su cui Carlo Ancelotti ha dimostrato di voler puntare al Real Madrid.

Il preferito: Nikola Vlasic (45%)

Serie A Çalhanoğlu, che impatto: il 10 che sembra all'Inter da una vita 3 ORE FA

Data di nascita: 04-10-1997

04-10-1997 Squadra di appartenenza: CSKA Mosca

CSKA Mosca Scadenza contratto: 30-06-2024

30-06-2024 Valutazione mercato: 30 milioni di euro (fonte: Transfermarkt)

Flop all'Everton, stella al CSKA Mosca, in cui gioca dall'estate 2018 e colleziona, fin qui, 197 presenze, 32 reti (anche quella decisiva nella vittoria Champions contro il Real Madrid il 2 ottobre 2018) e 21 assist, diventando anche un punto fermo della nazionale croata: con la maglia a scacchi bianco e rossa, Vlasic conta 26 presenze e 6 gol, ultimo dei quali realizzato negli ultimi Europei contro la Scozia.La posizione in campo di Nikola Vlasic è la stessa di Hakan Çalhanoglu, lo stile di gioco profondamente diverso: tra gli addetti ai lavori, infatti, c'è chi lo definisce anche più completo del calciatore turco. E' il classico numero 10, in grado di assistere perfettamente il (o "i") centravanti di riferimento. Il suo piede è destro, ma anche il sinistro è armato a dovere. come sempre, coi russi non è semplicissimo fare affari

Nikola Vlasic - CSKA Mosca Credit Foto Getty Images

Il nome low cost: Junior Messias (25%)

Data di nascita: 13-05-1991

13-05-1991 Squadra di appartenenza: Crotone

Crotone Scadenza contratto: 30-06-2024

30-06-2024 Valutazione mercato: 3,5 milioni di euro (fonte: Transfermarkt); 10 milioni, richiesti dal Crotone

Ieri non convocato da mister Francesco Crotone per la gara di Serie B Crotone-Como - il brasiliano interessa, come confermato a OK Calciomercato dal ds pitagorico Giuseppe Ursino: "Il Milan segue con attenzione Messias, così come altri club di Serie A. Tuttavia, non è stato fissato alcun incontro tra noi e i dirigenti rossoneri".

Junior Messias, Crotone 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il nome nuovo: Jesus Corona (15%)

Data di nascita: 06-01-1993

06-01-1993 Squadra di appartenenza: Porto

Porto Scadenza contratto: 30-06-2022

30-06-2022 Valutazione mercato: 30 milioni di euro (fonte: Transfermarkt)

Grande protagonista della scorsa stagione in Champions League col Porto, il messicano di Hermosillo è il nome nuovo. Rispetto agli altri indiziati, Corona è più un esterno destro con attitudini particolarmente offensive. La suo quotazione è piuttosto alta: 30 milioni, detinati però a ridimensionarsi sensibilmente vista la prossima scadenza di contratto, fissata al 30 giugno 2022.

Jesus Corona (Porto) contro il Manchester City Credit Foto Getty Images

Il sogno destinato a restare tale: Hakim Ziyech (10%)

Data di nascita: 19-03-1993

19-03-1993 Squadra di appartenenza: Chelsea

Chelsea Scadenza contratto: 30-06-2025

30-06-2025 Valutazione mercato: 38 milioni di euro (fonte: Transfermarkt)

Un gol in Supercoppa Eureopea, qualche spezzone in Premier League. Ziyech vale 38 milioni ed è chiaro che, per averlo, il Milan necessiti di un prestito con diritto di riscatto. Avere giocatori a condizioni economiche particolarmente favorevoli dal Chelsea, è già stato più volte dimostrato, risulta praticamente difficile se non impossibile...

Hakim Ziyech, Chelsea, agosto 2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

L'ultima boutade: Bernardo Silva (5%)

Data di nascita: 10-08-1994

10-08-1994 Squadra di appartenenza: Manchester City

Manchester City Scadenza contratto: 30-06-2025

30-06-2025 Valutazione mercato: 50 milioni di euro (fonte: Transfermarkt)

Il Manchester City lo sta offrendo come se non ci fosse un domani. La valutazione (50 milioni di euro) non è l'ostacolo più grosso, se si pensa al prestito. Lo è però l'ingaggio del portoghese ex Monaco, pari a 8 milioni di euro.

Bernardo Silva Credit Foto Getty Images

Locatelli: "Il gol col Milan? Mia nonna juventina mi disse..."

Serie A Pioli: "È il mio Milan più forte, Kessié vuole rinnovare" IERI A 12:46