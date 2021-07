Dopo la telefonata di José Mourinho di in bocca al lupo per il processo di guarigione e la rassicurazione di voler puntare forte su di lui, la Roma ha cominciato a pensare ai potenziali sostituti di Leonardo Spinazzola lungo l'out di sinistra. Secondo, due sono i nomi papabili al momento: il primo è quello di Federico Dimarco, valutato 10 milioni e in uscita dall'Inter nonostante le due straordinarie stagioni in prestito all'Hellas Verona. L'altro è quello, invece, di Mitchell Dijks del Bologna, dalle caratteristiche un po' diverse rispetto a Dimarco, poiché più terzino in una difesa a 4 che un elemento da centrocampo a 5.